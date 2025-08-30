Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
Команда из Грозного играет с «Ростовом» на выезде в 7-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).
В добавленное к первому тайму время голкипер гостей отдал длинную передачу, на которую откликнулся Георгий Мелкадзе, выбежавший из-за спин защитников хозяев. Форвард вышел один на один с вратарем соперника Рустамом Ятимовым и открыл счет.
Отметим, что в прошлом сезоне Шелия тоже сделал ассист в матче «Ростов» – «Ахмат» (2:3) – тогда забил Лечи Садулаев.
Таким образом, Гиорги сделал 3-ю голевую передачу в РПЛ и догнал Игоря Акинфеева. С 2009 года, когда ведется статистика голевых передач, никто из вратарей не делал больше ассистов в Премьер-лиге, сообщает Opta Sports.
Для сравнения, столько же голевых передач за карьеру в РПЛ сделали Александр Черников (3 в 103 матчах), Александр Коваленко (3 в 62 матчах) и Тео Бонгонда (3 в 52 матчах).
А Константин Марадишвили (2 в 97 матчах), Максим Мухин (2 в 70 матчах) и Саша Зделар (1 в 77 матчах) сделали меньше голевых в РПЛ.
