  • МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2

МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»

В МЛС пройдут очередные матчи.

«Атланта» Алексея Миранчука обыграла «Нэшвилл» (1:0), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова был сильнее «Колорадо Рэпидс» (4:2).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
31 августа 00:30, GEODIS Park
Нэшвилл
Завершен
0 - 1
Атланта Юнайтед
Матч окончен
90’
+4’
Миранчук
86’
Альмирон   Леннон
86’
Тиаре   Тогаси
Язбек   Тагсет
83’
Бругман   Банбери
83’
79’
Альмирон
77’
Слиш
72’
Грегерсен   Беррокаль
Паласиос
71’
Bauer   Ловитц
67’
Шаффелбург   Бойд
67’
62’
Хибберт
61’
Бреннан   Лобжанидзе
61’
Альсате   Муюмба
58’
Эрнандес
53’
Амадор
2тайм
Перерыв
43’
Тиаре
Мьюл   Perez
38’
Нахар
38’
24’
  Эрнандес
Нэшвилл
Уиллис, Bauer, Паласиос, Циммерман, Нахар, Мухтар, Мьюл, Бругман, Язбек, Шаффелбург, Серридж
Запасные: Вальдес, Maher, Язбек, Мьюл, Бругман, Акоста, Шаффелбург, Касем, Bauer
1тайм
Атланта Юнайтед:
Хибберт, Амадор, Михай, Грегерсен, Эрнандес, Альсате, Слиш, Бреннан, Миранчук, Альмирон, Тиаре
Запасные: Афонсо, Альсате, Альмирон, Nykolas Sessock, Бреннан, Тиаре, Reilly, Грегерсен, Гьюзан
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
31 августа 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
4 - 2
Колорадо Рэпидс
Матч окончен
Муньос   Радоя
89’
  Йовелич
81’
Ляйбольд   Нденбе
77’
77’
Холдинг   Alexander Dean Harris
  Тойе
75’
  Шаллои
73’
70’
Бассетт   Ku-Dipietro
70’
Oliver Love Larraz   Ронан
Бассонг   Jacob Bartlett
61’
Сулейманов   Тойе
61’
Ian Alexander James   Miller
61’
60’
Yapi   Харрис
60’
Рафаэл Сантос   Вайнс
Ian Alexander James
51’
2тайм
Перерыв
31’
  Розенберри
22’
  Рафаэл Наварро
17’
Рафаэл Наварро
Бассонг
16’
  Йовелич
4’
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Ляйбольд, Фолодер, Ian Alexander James, Шелтон, Бассонг, Davis, Шаллои, Муньос, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Африфа, Ляйбольд, Монтес, Бассонг, Schewe, Муньос, Сулейманов, Ian Alexander James, Томми
1тайм
Колорадо Рэпидс:
Стеффен, Холдинг, Макше, Кобб, Oliver Love Larraz, Ааронсон, Бассетт, Рафаэл Сантос, Розенберри, Рафаэл Наварро, Yapi
Запасные: Oliver Love Larraz, Wayne Alix Ian Frederick II, Дефрейтас-Хансен, Amadou, Холдинг, Бассетт, Рафаэл Сантос, Yapi, Ian Murphy
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

