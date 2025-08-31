Матч окончен
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
В МЛС пройдут очередные матчи.
«Атланта» Алексея Миранчука обыграла «Нэшвилл» (1:0), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова был сильнее «Колорадо Рэпидс» (4:2).
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
31 августа 00:30, GEODIS Park
Завершен
0 - 1
МЛС. Регулярный чемпионат
31 августа 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Завершен
4 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости