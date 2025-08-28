«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
Илья Лантратов подписал новый контракт с «Локомотивом».
Клуб объявил о продлении соглашения с вратарем до 2029 года.
«Желаем Илье удачи, отсутствия травм, как можно больше матчей на ноль и побед вместе с «Локо»! ❤️💚», – говорится в сообщении клуба.
Лантратов выступает за «Локомотив» с 2023 года. Статистику 29-летнего вратаря можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
