«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года

Илья Лантратов подписал новый контракт с «Локомотивом».

Клуб объявил о продлении соглашения с вратарем до 2029 года.

«Желаем Илье удачи, отсутствия травм, как можно больше матчей на ноль и побед вместе с «Локо»! ❤️💚», – говорится в сообщении клуба.

Лантратов выступает за «Локомот ив» с 2023 года. Статистику 29-летнего вратаря можно изучить здесь .