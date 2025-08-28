«Валенсия» арендовала у «Лидса» вингера Рамазани

Ларжи Рамазани вернулся в Испанию через год после ухода.

«Лидс » отдал вингера «Валенсии» в аренду до лета 2026 года. 24-летний футболист был куплен у «Альмерии» за 11,7 млн евро с учетом бонусов в 2024-м.

В Чемпионшипе Рамазани провел 29 игр и забил 6 голов. Подробно со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь .

Фото: valenciacf.com