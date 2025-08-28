«Валенсия» арендовала у «Лидса» вингера Рамазани
Ларжи Рамазани вернулся в Испанию через год после ухода.
«Лидс» отдал вингера «Валенсии» в аренду до лета 2026 года. 24-летний футболист был куплен у «Альмерии» за 11,7 млн евро с учетом бонусов в 2024-м.
В Чемпионшипе Рамазани провел 29 игр и забил 6 голов. Подробно со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.
Фото: valenciacf.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Валенсии»
