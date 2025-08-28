«ПСЖ» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров, «Ливерпуль» – 2-й, «Реал» и «Барса» – в топ-5, «Сити» – 6-й

Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов.

Фаворитом турнира у букмекеров котируется «ПСЖ» – на титул парижан дают коэффициент 6.50.

Вторым у букмекеров идет «Ливерпуль» (7.00), третье и четвертое места делят «Реал» и «Барселона» – по 8.00. Топ-5 замыкает «Арсенал» (9.00).

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 6.50

2. «Ливерпуль» – 7.00

3-4. «Барселона» – 8.00

3-4. «Реал» – 8.00

5. «Арсенал» – 9.00

6. «Манчестер Сити» – 10.00

7. «Бавария» – 11.00

8. «Челси» – 13.00

9-12. «Интер» – 25.00

9-12. «Наполи» – 25.00

9-12. «Атлетико» – 25.00

9-12. «Ньюкасл» – 25.00

Остальные – от 45.00