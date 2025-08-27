«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро

Томас Паласиос перейдет из «Интера» в «Сантос».

Клубы достигли договоренности о переходе 22-летнего защитника на правах аренды с опцией выкупа, сообщает Фабрицио Романо.

Бразильцы полностью возьмут на себя зарплату игрока на период аренды. Полноценный трансфер аргентинца будет стоить немного дороже 10 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Паласиос провел в «Монце». Подробную статистику футболиста можно найти здесь .