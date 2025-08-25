«Боруссия» близка к трансферу Фабиу Силвы из «Вулверхэмптона» за 22-25 млн евро
«Боруссия» почти согласовала трансфер Фабиу Силвы.
Дортмундский клуб близок к достижению договоренности с «Вулверхэмптоном» о трансфере 23-летнего нападающего, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.
Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что сумма трансфера составит от 22 до 25 миллионов евро. Сам игрок уже согласовал контракт с «Боруссией» до 2030 года.
Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Увольнять ли Семака?44094 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости