«Боруссия» близка к трансферу Фабиу Силвы из «Вулверхэмптона» за 22-25 млн евро

«Боруссия» почти согласовала трансфер Фабиу Силвы.

Дортмундский клуб близок к достижению договоренности с «Вулверхэмптоном » о трансфере 23-летнего нападающего, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что сумма трансфера составит от 22 до 25 миллионов евро. Сам игрок уже согласовал контракт с «Боруссией» до 2030 года.

Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь .