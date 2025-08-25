«Алавес» за 5,8 млн евро купил форварда «Гранады» Бойе и арендовал Пачеко у «Сосьедада» Захаряна
«Алавес» подписал Лукаса Бойе и Хона Пачеко.
29-летний аргентинский нападающий перешел из «Гранады» и подписал контракт на четыре года.
Как сообщает As, «Алавес» заплатил 5,8 млн евро.
Подробная статистика выступлений Лукаса, набравшего 15 (10+5) очков в 33 матчах Сегунды в прошлом сезоне, – здесь.
Изображение: deportivoalaves.com
Также клуб Ла Лиги арендовал на сезон защитника «Реал Сосьедад» Пачеко. Подробная статистика выступлений 24-летнего футболиста – здесь.
Изображение: deportivoalaves.com
Увольнять ли Семака?43468 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Алавеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости