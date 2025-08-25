«Алавес» за 5,8 млн евро купил форварда «Гранады» Бойе и арендовал Пачеко у «Сосьедада» Захаряна

«Алавес» подписал Лукаса Бойе и Хона Пачеко.

29-летний аргентинский нападающий перешел из «Гранады» и подписал контракт на четыре года.

Как сообщает As, «Алавес » заплатил 5,8 млн евро.

Подробная статистика выступлений Лукаса , набравшего 15 (10+5) очков в 33 матчах Сегунды в прошлом сезоне, – здесь .

Изображение: deportivoalaves.com

Также клуб Ла Лиги арендовал на сезон защитника «Реал Сосьедад » Пачеко. Подробная статистика выступлений 24-летнего футболиста – здесь .

Изображение: deportivoalaves.com