Де Дзерби о конфликте в «Марселе»: «Все пошло наперекосяк из-за окружения Рабьо. Мама Адриена сказала о втором шансе Гринвуду – безумие. Есть личная жизнь, а есть драка на работе»

Роберто Де Дзерби поделился мыслями о конфликте в «Марселе».

Футболисты французского клуба Адриен Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1.

«На поле нужно показывать свои «яйца», как вы говорите. Но не между партнерами по команде.

Никто не должен чувствовать себя выше клуба. Защищать цвета команды – честь и гордость. Везде найдутся игроки сильнее, и есть много тренеров, которые лучше меня. Нам нужно сохранить профессионализм и хорошее поведение.

Вот факты: в понедельник мы сообщили игрокам о решении клуба – и оно было временным. Потом все пошло наперекосяк, и не из-за клуба, а из-за окружения Рабьо. Я отложил свою гордость в сторону.

Когда мать Рабьо говорит, что мы дали Гринвуду второй шанс ... Это безумие. В том случае речь шла о личной жизни, а в этом случае мы говорим о драке на рабочем месте.

Когда мама Рабьо говорит, что я ругаюсь, как было показано в клубном сериале, – это правда. Но также я способен обнять Рабьо, показать ему нашу поддержку.

Десять дней назад, когда Адриен искал дом, я сказал ему, что отдаю ему свой дом в Экс-ан-Провансе, а сам поеду в отель. Я сделал это ради Адриена», – сказал главный тренер «Марселя » Роберто Де Дзерби .