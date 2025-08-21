Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
Сергей Семак заявил, что в «Зените» больше не думают об удалении Дугласа Сантоса.
Петербургский клуб сыграл вничью со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник сине-бело-голубых Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку от судьи Артема Чистякова.
– Удивились, что Дуглас Сантос получил две карточки в матче со «Спартаком»?
– Это уже пройденный этап, разговаривать про судейство в тех или иных моментах… Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки.
Мы больше сконцентрированы на следующем матче, – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед игрой с махачкалинским «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
