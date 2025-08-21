  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
26

Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»

Сергей Семак заявил, что в «Зените» больше не думают об удалении Дугласа Сантоса.

Петербургский клуб сыграл вничью со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник сине-бело-голубых Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку от судьи Артема Чистякова.

– Удивились, что Дуглас Сантос получил две карточки в матче со «Спартаком»?

– Это уже пройденный этап, разговаривать про судейство в тех или иных моментах… Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки.

Мы больше сконцентрированы на следующем матче, – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед игрой с махачкалинским «Динамо». 

Увольнять ли Семака?19558 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoДуглас Сантос
logoМатч ТВ
Артем Чистяков судья
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна
414 минут назад
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
828 минут назад
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
12сегодня, 17:26
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 17:00Тесты и игры
Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»
13сегодня, 16:56
Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
15сегодня, 16:52Фото
Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»
3сегодня, 16:43
Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
26сегодня, 16:37
1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
21сегодня, 16:22
Фанаты «Арсенала» нарисовали мурал Эзе возле «Эмирейтс». Вингер «Пэлас» еще не перешел в клуб
22сегодня, 16:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», кроме «Саутгемптона», интересовался хавбеком «Краснодара»
2 минуты назад
Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»
5 минут назад
Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
21 минуту назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» принимает «Райо Вальекано», «Шахтер» играет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
424 минуты назадLive
Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
128 минут назад
Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона
34 минуты назад
«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
46 минут назад
«Марсель» за 19,5 млн евро продает «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
8сегодня, 17:26
Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
2сегодня, 17:23
Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
2сегодня, 17:12