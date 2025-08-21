«Ланс» купил Сангаре из «Рапида». Контракт хавбека – до 2030-го
«Ланс» приобрел Мамаду Сангаре из «Рапид» Вена.
23-летний полузащитник подписал контракт, рассчитанный на следующие пять сезонов.
Он будет выступать за французский клуб под номером 8.
Сангаре играл за «Рапид» с прошлого сезона и провел 44 матча, в том числе 17 в еврокубках. Кроме того, на счету игрока 6 матчей за сборную Мали.
С полной статистикой Мамаду можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ланса»
