«Я сам использовал 10 человек в обороне против «Барсы». Критики быть не может». Моуринью о стиле «Бенфики» против «Фенербахче»

Жозе Моуринью высказался по поводу тактики «Бенфики» в матче Лиги чемпионов.

«Фенербахче» и «Бенфика» сыграла вничью 0:0 в Стамбуле в первой игре квалификации Лиги чемпионов. На 71-й минуте португальская команда осталась в меньшинстве после удаления.

«Никакой критики [в их адрес] быть не может. «Бенфика » сыграла так, как сыграла. Это показывает, что они уважают нас.

Они обладают более серьезным потенциалом и мастерством. Они видели, как мы сыграли против «Фейеноорда».

Соперник добился стратегически желаемого результата, сыграв в пять защитников.

Хороший результат для них. Никакой критики. Я сам использовал десять человек в обороне против «Барселоны», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью , ранее возглавлявший «Реал ».