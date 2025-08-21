«Я сам использовал 10 человек в обороне против «Барсы». Критики быть не может». Моуринью о стиле «Бенфики» против «Фенербахче»
Жозе Моуринью высказался по поводу тактики «Бенфики» в матче Лиги чемпионов.
«Фенербахче» и «Бенфика» сыграла вничью 0:0 в Стамбуле в первой игре квалификации Лиги чемпионов. На 71-й минуте португальская команда осталась в меньшинстве после удаления.
«Никакой критики [в их адрес] быть не может. «Бенфика» сыграла так, как сыграла. Это показывает, что они уважают нас.
Они обладают более серьезным потенциалом и мастерством. Они видели, как мы сыграли против «Фейеноорда».
Соперник добился стратегически желаемого результата, сыграв в пять защитников.
Хороший результат для них. Никакой критики. Я сам использовал десять человек в обороне против «Барселоны», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Реал».
