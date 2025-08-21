«Монако» хочет больше 30 млн евро за Бен-Сегира. «Байер» ведет переговоры о трансфере вингера

Элисс Бен-Сегир по-прежнему интересен «Байеру».

20-летний полузащитник «Монако » является главной целью немецкого клуба до закрытия летнего трансферного окна.

Сообщается, что монегаски оценивают футболиста в более чем 30 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Элисс Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке .