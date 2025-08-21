«Монако» хочет больше 30 млн евро за Бен-Сегира. «Байер» ведет переговоры о трансфере вингера
Элисс Бен-Сегир по-прежнему интересен «Байеру».
20-летний полузащитник «Монако» является главной целью немецкого клуба до закрытия летнего трансферного окна.
Сообщается, что монегаски оценивают футболиста в более чем 30 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.
В прошлом сезоне Элисс Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
