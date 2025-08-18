Владислав Радимов прокомментировал судейство в матче «Уфа» – «Родина».

Команды встречались в 5-м туре Pari Первой лиги, игра завершилась со счетом 0:0. На 38-й минуте матча игрок «Уфы» Мигран Агеян сыграл рукой в своей штрафной, но главный арбитр Олег Соколов не зафиксировал нарушение в эпизоде.

Владислав Радимов удивился решению Соколова в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Я такого неназначенного пенальти не видел в жизни. Человек просто из вратарской выкинул мяч двумя руками. У меня есть приятель, олимпийский чемпион [по волейболу] Дима Ильиных – он говорит, что в волейболе это считается ошибкой при второй передаче. Выкинул просто двумя руками, смотрите внимательно! Ну это дичь какая-то!».

После пяти туров Первой лиги «Уфа» идет 11-й в таблице, «Родина» находится на 15-й строчке. В следующем матче уфимцы 23 августа сыграют на выезде с «КАМАЗом», москвичи в тот же день встретятся в гостях с «Шинником».