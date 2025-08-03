Не игравший с начала мая Мэддисон травмировался во 2-м матче за «Тоттенхэм» после возвращения – его унесли на носилках. Хавбек повредил то же колено
Джеймс Мэддисон получил новую травму во время предсезонного матча.
«Тоттенхэм» сыграл вничью (1:1) с «Ньюкаслом» в товарищеской встрече.
Мэддисон вышел на замену на 75-й минуте игры. Это второе появление полузащитника на поле с мая, когда он получил травму колена. В прошлой товарищеской игре с «Арсеналом» (1:0) он провел на поле 6 минут.
На 83-й минуте игры с «сороками» англичанин получил повреждение в единоборстве с Энтони Элангой. Мэддисон обхватил голову руками, дал сигнал скамейке запасных, а затем упал на газон. Игрока унесли с поля на носилках.
После матча главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк сказал: «Мы почти уверены, что это то же колено, которое он травмировал раньше».
