  Быстров о Петржеле: «Выходил только на игровые тренировки, сидел в окно смотрел, в рулетку играл. Как-то в жару говорит: «Мальчики, хочу, чтобы вы были красивые. Можете позагорать – и домой»
Быстров о Петржеле: «Выходил только на игровые тренировки, сидел в окно смотрел, в рулетку играл. Как-то в жару говорит: «Мальчики, хочу, чтобы вы были красивые. Можете позагорать – и домой»

Владимир Быстров вспомнил работу под руководством Властимила Петржелы.

«Петржела – это тот, кто просто расслабил нас. Просто вот реально. Понимаешь, когда тренер просто сидит: «Мальчики...»

Боровичка тренировал нас, а этот сидел в окно [смотрел], в рулетку играл: «Мальчики, хорошо выглядите!»

Он выходил только на игровые [тренировки]. В среду, в четверг у нас битва была, молодежь против стариков, малое поле, где обязательно было щитки надевать. Вот он на такие выходил посмотреть, кто там хорошо себя чувствует.

Смотри, тренер выходит на тренировку. В Питере редко бывает жара, жара реально стоит. Он так идет, смотрит на нас, смотрит – погода, солнышко: «Мальчики, я хочу, чтобы вы были красивые. Можете позагорать – и езжайте домой». И пошел обратно», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал &laquo;О, родной футбол!&raquo;
