Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев

Матео Ковачич перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Ожидается, что 31-летний полузащитник «Манчестер Сити » пропустит около трех месяцев.

В минувшем сезоне Ковачич провел 42 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ман Сити» и «Аталанта» обсуждают переход Эдерсона за 70 млн евро. Полузащитником также интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария»