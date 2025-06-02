Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
Матео Ковачич перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Ожидается, что 31-летний полузащитник «Манчестер Сити» пропустит около трех месяцев.
В минувшем сезоне Ковачич провел 42 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
«Ман Сити» и «Аталанта» обсуждают переход Эдерсона за 70 млн евро. Полузащитником также интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости