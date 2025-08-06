«Челси» продал Дьюзбери-Холла «Эвертону» за 25+4 млн фунтов. Хавбек был куплен год назад

Кирнан Дьюзбери-Холл перешел из «Челси» в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля объявил о трансфере 26-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2030 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов фунтов, еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

В июле 2024 года «Челси » купил Кирнана Дьюзбери-Холла у «Лестера» за 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне английский хавбек сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя в среднем 19 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: evertonfc.com