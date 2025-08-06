«Челси» продал Дьюзбери-Холла «Эвертону» за 25+4 млн фунтов. Хавбек был куплен год назад
Кирнан Дьюзбери-Холл перешел из «Челси» в «Эвертон».
Клуб из Ливерпуля объявил о трансфере 26-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов фунтов, еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
В июле 2024 года «Челси» купил Кирнана Дьюзбери-Холла у «Лестера» за 30 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне английский хавбек сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя в среднем 19 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: evertonfc.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эвертона»
