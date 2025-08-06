  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погиб Александр Гришин, Черчесов в «Ахмате», Дегтярев подтвердил ужесточение лимита, раскол между «Барсой» и тер Стегеном, блогеры шумят в Кубке России и другие новости
24

Погиб Александр Гришин, Черчесов в «Ахмате», Дегтярев подтвердил ужесточение лимита, раскол между «Барсой» и тер Стегеном, блогеры шумят в Кубке России и другие новости

1.Погиб Александр Гришин – голос фигурного катания последних 10 лет. Трагедия произошла в ночь на 5 августа – комментатора задел проходящий поезд. Транспортная прокуратура заявила, что Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте, при этом он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Машинист электрички применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.

2. «Ахмат» отправил в отставку Александра Сторожука и назначит новым главным тренером Станислава Черчесова. Уже сегодня с ним подпишут 3-летний контракт. Перед Черчесовым ставят серьезные задачи, на это выделили серьезные деньги.

3. Михаил Дегтярев подтвердил, что Министерство спорта намерено ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ. По его мнению, затронет это немногих – агентов и лжеинвесторов. Владимиру Быстрову новый формат лимита нравится, Гаджи Гаджиев считает, что сейчас неподходящее время для изменений,  Ольга Смородская против ужесточения.

4. Тер Стеген отказывается подписать заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. «Барса» может открыть дисциплинарное дело против капитана и лишить его 35% месячной зарплаты. Лапорта хотел встретиться с вратарем, но тот просто не приехал.

5. «Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в Кубке России, первый гол забил стример с 8 млн подписчиков, который за день до игры впервые надел бутсы. Блогер Вилсаком в кепочке как у Яшина тоже мог выйти и в итоге залетел в топ самых популярных игроков Transfermarkt. Расстроился из-за малого количества игрового времени The Limba – и объявил о завершении карьеры. А вот вратаря «Кванта» игра блогеров совсем не впечатлила.

6. Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в 1/4 финала теннисного турнира в Торонто.

7. В России появится единый оператор спортивного судейства, который возглавит Аркадий Ротенберг.

8. Трансферы. «Сьон» и «Динамо» обсуждают переход Антона Миранчука. Шешко согласовал контракт и с «МЮ», и с «Ньюкаслом». «Спартак» предложил 5 млн евро «Галатасараю» за Кена и близок к покупке Куэсты.

9. В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Рейнджерс» разгромили «Викторию» Пльзень.

10. Московское «Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров.

11. Арсен Захарян вновь тренируется по индивидуальной программе в «Сосьедаде».

12. Бывшие сотрудники «Химок» написали заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплате.

13. Жертвы обвиняют Парти в 5 изнасилованиях, в том числе с анальным проникновением, в особняке игрока в Лондоне и в отеле в Испании.

Цитаты дня

Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно уходить из «Ф-1» сейчас. Я бы посадил Аджара или Бортолето в «Феррари»

Дегтярев о посте президента ОКР: «Президент у нас один – Путин. Мне иногда неловко за название своей должности»

Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»

 Жена Александра Гришина: «Бесконечно люблю тебя. И мы обязательно будем вместе, но уже на небесах, родной мой»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» vs «Спартак» – кто победит в дерби? Шансы равны, фаворита нет, зато есть бонус – 100 000 рублей от БЕТСИТИ
40 минут назадРеклама
Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости
8сегодня, 06:10
«Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство». Булыкин перед матчем со «Спартаком»
21сегодня, 06:06
Чемпионат России. ЦСКА примет «Рубин», «Спартак» против «Локо», «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье
175сегодня, 04:49
«Кисляк не продается». «Фенербахче» мог дать до 22 млн евро с учетом бонусов, но у Матвея еще 4 года контракта с ЦСКА и нет отступных, сообщил агент
38сегодня, 04:42
«Ахмат» Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – все на эмоциях и минимум вразумительных действий». Лепехин перед матчем с «Зенитом»
13сегодня, 03:59
Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген – без номера на сайте Ла Лиги
10сегодня, 03:13
Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»
12сегодня, 02:37
Агент Фомина: «Второразрядный клуб Европы — не путь Дани. «Динамо» его за просто так не продаст»
62сегодня, 02:00
Рейньер покинул «Реал», ни разу не сыграв за основу за 5 лет после подписания. Бразилец бесплатно перешел в «Атлетико Минейро»
42вчера, 21:55Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого встретится в дерби с «Портом», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
12 минут назадВидео
«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
513 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи примет «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
25 минут назад
«Вендел где-то был 3 месяца, немного потренировался в России, вышел и стал лучшим – не сделал ни одной грубой потери и больше всех пробежал против ЦСКА». Лепехин о хавбеке «Зенита»
542 минуты назад
«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
9сегодня, 06:40
«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком
3сегодня, 06:28
ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
2сегодня, 05:48
Товарищеские матчи. «МЮ» примет «Фиорентину», «Милан» сыграет с «Лидсом», «Арсенал» против «Атлетика», «Ман Сити» в гостях у «Палермо»
2сегодня, 05:38
Висса может перейти в «Ньюкасл», если «Брентфорд» подпишет Уаттара из «Борнмута»
3сегодня, 05:18
«Крылья Советов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
8сегодня, 04:59