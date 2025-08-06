Погиб Александр Гришин, Черчесов в «Ахмате», Дегтярев подтвердил ужесточение лимита, раскол между «Барсой» и тер Стегеном, блогеры шумят в Кубке России и другие новости
1.Погиб Александр Гришин – голос фигурного катания последних 10 лет. Трагедия произошла в ночь на 5 августа – комментатора задел проходящий поезд. Транспортная прокуратура заявила, что Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте, при этом он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Машинист электрички применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.
2. «Ахмат» отправил в отставку Александра Сторожука и назначит новым главным тренером Станислава Черчесова. Уже сегодня с ним подпишут 3-летний контракт. Перед Черчесовым ставят серьезные задачи, на это выделили серьезные деньги.
3. Михаил Дегтярев подтвердил, что Министерство спорта намерено ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ. По его мнению, затронет это немногих – агентов и лжеинвесторов. Владимиру Быстрову новый формат лимита нравится, Гаджи Гаджиев считает, что сейчас неподходящее время для изменений, Ольга Смородская против ужесточения.
4. Тер Стеген отказывается подписать заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. «Барса» может открыть дисциплинарное дело против капитана и лишить его 35% месячной зарплаты. Лапорта хотел встретиться с вратарем, но тот просто не приехал.
5. «Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в Кубке России, первый гол забил стример с 8 млн подписчиков, который за день до игры впервые надел бутсы. Блогер Вилсаком в кепочке как у Яшина тоже мог выйти и в итоге залетел в топ самых популярных игроков Transfermarkt. Расстроился из-за малого количества игрового времени The Limba – и объявил о завершении карьеры. А вот вратаря «Кванта» игра блогеров совсем не впечатлила.
6. Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в 1/4 финала теннисного турнира в Торонто.
7. В России появится единый оператор спортивного судейства, который возглавит Аркадий Ротенберг.
8. Трансферы. «Сьон» и «Динамо» обсуждают переход Антона Миранчука. Шешко согласовал контракт и с «МЮ», и с «Ньюкаслом». «Спартак» предложил 5 млн евро «Галатасараю» за Кена и близок к покупке Куэсты.
9. В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Рейнджерс» разгромили «Викторию» Пльзень.
10. Московское «Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров.
11. Арсен Захарян вновь тренируется по индивидуальной программе в «Сосьедаде».
12. Бывшие сотрудники «Химок» написали заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплате.
13. Жертвы обвиняют Парти в 5 изнасилованиях, в том числе с анальным проникновением, в особняке игрока в Лондоне и в отеле в Испании.
Цитаты дня
Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно уходить из «Ф-1» сейчас. Я бы посадил Аджара или Бортолето в «Феррари»
Дегтярев о посте президента ОКР: «Президент у нас один – Путин. Мне иногда неловко за название своей должности»
Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»
Жена Александра Гришина: «Бесконечно люблю тебя. И мы обязательно будем вместе, но уже на небесах, родной мой»