Погиб Александр Гришин, Черчесов в «Ахмате», Дегтярев подтвердил ужесточение лимита, раскол между «Барсой» и тер Стегеном, блогеры шумят в Кубке России и другие новости

1.Погиб Александр Гришин – голос фигурного катания последних 10 лет. Трагедия произошла в ночь на 5 августа – комментатора задел проходящий поезд . Транспортная прокуратура заявила, что Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте , при этом он якобы был в состоянии алкогольного опьянения . Машинист электрички применил экстренное торможение , чтобы избежать наезда.

2. «Ахмат» отправил в отставку Александра Сторожука и назначит новым главным тренером Станислава Черчесова. Уже сегодня с ним подпишут 3-летний контракт . Перед Черчесовым ставят серьезные задачи , на это выделили серьезные деньги .

3. Михаил Дегтярев подтвердил, что Министерство спорта намерено ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ. По его мнению, затронет это немногих – агентов и лжеинвесторов. Владимиру Быстрову новый формат лимита нравится , Гаджи Гаджиев считает, что сейчас неподходящее время для изменений, Ольга Смородская против ужесточения .

4. Тер Стеген отказывается подписать заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. «Барса» может открыть дисциплинарное дело против капитана и лишить его 35% месячной зарплаты . Лапорта хотел встретиться с вратарем, но тот просто не приехал .

5. «Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в Кубке России, первый гол забил стример с 8 млн подписчиков , который за день до игры впервые надел бутсы. Блогер Вилсаком в кепочке как у Яшина тоже мог выйти и в итоге залетел в топ самых популярных игроков Transfermarkt. Расстроился из-за малого количества игрового времени The Limba – и объявил о завершении карьеры . А вот вратаря «Кванта» игра блогеров совсем не впечатлила .

6. Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в 1/4 финала теннисного турнира в Торонто.

7. В России появится единый оператор спортивного судейства , который возглавит Аркадий Ротенберг.

8. Трансферы. «Сьон» и «Динамо» обсуждают переход Антона Миранчука. Шешко согласовал контракт и с «МЮ», и с «Ньюкаслом». «Спартак» предложил 5 млн евро «Галатасараю» за Кена и близок к покупке Куэсты.

9. В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев проиграло «Пафосу» , «Рейнджерс» разгромили «Викторию» Пльзень.

10. Московское «Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров.

11. Арсен Захарян вновь тренируется по индивидуальной программе в «Сосьедаде».

12. Бывшие сотрудники «Химок» написали заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплате.

13. Жертвы обвиняют Парти в 5 изнасилованиях , в том числе с анальным проникновением, в особняке игрока в Лондоне и в отеле в Испании.

Цитаты дня

Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно уходить из «Ф-1» сейчас. Я бы посадил Аджара или Бортолето в «Феррари»

Дегтярев о посте президента ОКР: «Президент у нас один – Путин. Мне иногда неловко за название своей должности»

Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»

Жена Александра Гришина: «Бесконечно люблю тебя. И мы обязательно будем вместе, но уже на небесах, родной мой»