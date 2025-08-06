75

Торонто (ATP). Хачанов, Зверев, Шелтон вышли в 1/2 финала, Рублев выбыл

Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в четвертьфинале в Торонто.

Ранее Карен Хачанов победил Алекса Микельсена, а Александр Зверев выбил действующего чемпиона Алексея Попырина.

Сетка турнира здесь.

National Bank Open Presented by Rogers

Торонто, Канада

27 июля – 7 августа 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

