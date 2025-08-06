Торонто (ATP). Хачанов, Зверев, Шелтон вышли в 1/2 финала, Рублев выбыл
Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в четвертьфинале в Торонто.
Ранее Карен Хачанов победил Алекса Микельсена, а Александр Зверев выбил действующего чемпиона Алексея Попырина.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open Presented by Rogers
Торонто, Канада
27 июля – 7 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
