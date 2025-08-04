Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»

Жоан Гаспар оценил Маркуса Рэшфорда выше Нико Уильямса.

Уильямс этим летом продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года, хотя его связывали с переходом в «Барселону». После этого его брат Иньяки заявил , что каталонский клуб оказывал давление на игрока и болельщиков.

Позднее «блауграна» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего, для меня Маркус Рэшфорд лучше Нико. Мне все равно, что скажет Иньяки . Его брат удачно нас использовал – он получил хороший контракт, и я рад за него.

Я не понимаю гнев «Атлетика». Я подписывал много игроков из Бильбао и всегда ладил с их президентом. Так было в прошлом.

Нам нужно сосредоточиться на сезоне и доверять команде и нашему выдающемуся тренеру [Флику]», – сказал бывший президент «Барселоны» в интервью El 10 del Barca .