Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
Жоан Гаспар оценил Маркуса Рэшфорда выше Нико Уильямса.
Уильямс этим летом продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года, хотя его связывали с переходом в «Барселону». После этого его брат Иньяки заявил, что каталонский клуб оказывал давление на игрока и болельщиков.
Позднее «блауграна» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».
«Прежде всего, для меня Маркус Рэшфорд лучше Нико. Мне все равно, что скажет Иньяки. Его брат удачно нас использовал – он получил хороший контракт, и я рад за него.
Я не понимаю гнев «Атлетика». Я подписывал много игроков из Бильбао и всегда ладил с их президентом. Так было в прошлом.
Нам нужно сосредоточиться на сезоне и доверять команде и нашему выдающемуся тренеру [Флику]», – сказал бывший президент «Барселоны» в интервью El 10 del Barca.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
