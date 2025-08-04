Защитник «Зенита» Вега об 1:1 с ЦСКА: «Семак не был доволен результатом. Эта ничья как поражение»

Роман Вега рассказал о реакции Сергея Семака на ничью «Зенита» с ЦСКА (1:1) в РПЛ.

«Конечно, Семак не был доволен результатом матча. Но впереди недельный цикл для того, чтобы вернуть хорошее настроение в коллектив и в следующем матче [с «Ахматом»] показать себя с лучшей стороны.

В личном и командном плане могу сказать, что эта ничья как поражение», — сказал защитник «Зенита».

