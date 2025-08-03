Игрок «Нефтехимика» Кокоев забил костромскому «Спартаку» прямым ударом с углового. Это первый гол клуба из Нижнекамска в сезоне

Давид Кокоев забил красивый гол в Лиге Pari.

Полузащитник отличился в матче «Спартак Кострома» – «Нефтехимик» (1:1) в 3-м туре Лиги Pari-2025/26. На 72-й минуте Кокоев сравнял счет после прямого удара с углового: это первый гол клуба из Нижнекамска в сезоне лиги.

Первый гол в игре тоже получился красивым: полузащитник Иван Енин открыл счет на 26-й минуте дальним ударом.

После трех туров Лиги Pari «Спартак» идет 8-м в таблице, «Нефтехимик» находится на 11-й строчке. В следующем матче костромичи 11 августа сыграют в гостях с «Торпедо», нижнекамцы за день до этого встретятся на выезде с «Шинником».