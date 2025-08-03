«Рома» отдала Абдельхамида «Лансу» в аренду с правом выкупа. Защитник был первым саудовцем в топ-5 лиг Европы и стал первым в истории Лиги 1
Сауд Абдельхамид ближайший сезон проведет не в «Роме», а во Франции.
«Ланс» объявил, что арендовал защитника с правом выкупа. Новичок взял 23-й номер.
Абдельхамид при переходе в «Рому» за 2,5 млн евро в 2024 году стал первым саудовским футболистом в истории пяти ведущих лиг Европы. Теперь он станет первым игроком из Саудовской Аравии в Лиге 1.
В сезоне-2024/25 Абдельхамид провел 4 игры в Серии А и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ланса»
