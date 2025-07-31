Сауль о расходах «Атлетико»: «200 млн евро в прошлом сезоне, 200 млн в этом. Оправданий все меньше, они должны бороться за все трофеи»

Сауль Ньигес считает, что «Атлетико» пора завоевывать трофеи.

«Оправданий остается все меньше и меньше. В прошлом сезоне они потратили 200 млн евро, в этом – еще 200 млн. Ситуация изменилась. Они уже тратят столько же, сколько другие клубы, и поэтому должны бороться за все трофеи.

Прошлый сезон был не так плох, как некоторые пытаются показать. Команда была близка к победе, но не победила.

Пока слова Симеоне находят отклик у игроков, они еще долго будут идти вместе», – сказал бывший полузащитник «Атлетико ».