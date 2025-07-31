Сауль о расходах «Атлетико»: «200 млн евро в прошлом сезоне, 200 млн в этом. Оправданий все меньше, они должны бороться за все трофеи»
Сауль Ньигес считает, что «Атлетико» пора завоевывать трофеи.
«Оправданий остается все меньше и меньше. В прошлом сезоне они потратили 200 млн евро, в этом – еще 200 млн. Ситуация изменилась. Они уже тратят столько же, сколько другие клубы, и поэтому должны бороться за все трофеи.
Прошлый сезон был не так плох, как некоторые пытаются показать. Команда была близка к победе, но не победила.
Пока слова Симеоне находят отклик у игроков, они еще долго будут идти вместе», – сказал бывший полузащитник «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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