«Реал» продал Чему в «Штутгарт» за 3 млн евро с правом обратного выкупа за 13,5 млн

«Реал Мадрид» продал Чему Андреса «Штутгарту».

По данным Bild, стоимость трансфера центрального полузащитника составила около 3 млн евро.

Мадридцы также получили право обратного выкупа игрока за 13,5 млн евро. Если же «Реал » затем перепродаст Андреса за более высокую сумму, «Штутгарт » получит прибыль от сделки в размере 50% от разницы.

Испанец подписал контракт с немецким клубом до 2030 года.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Кастилью», но также выходил на замену в 2 матчах Ла Лиги за первую команду «сливочных».

Фото: vfb.de