«Реал» продал Чему в «Штутгарт» за 3 млн евро с правом обратного выкупа за 13,5 млн
«Реал Мадрид» продал Чему Андреса «Штутгарту».
По данным Bild, стоимость трансфера центрального полузащитника составила около 3 млн евро.
Мадридцы также получили право обратного выкупа игрока за 13,5 млн евро. Если же «Реал» затем перепродаст Андреса за более высокую сумму, «Штутгарт» получит прибыль от сделки в размере 50% от разницы.
Испанец подписал контракт с немецким клубом до 2030 года.
В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Кастилью», но также выходил на замену в 2 матчах Ла Лиги за первую команду «сливочных».
Фото: vfb.de
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Штутгарта»
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