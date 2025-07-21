«Челси» заинтересован в Симонсе больше «Арсенала», «Бавария» следит за ситуацией. «Лейпциг» хочет не менее 70 млн евро
«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Хави Симонса.
По информации Sky Sport, «синие» наиболее заинтересованы в подписании полузащитника «РБ Лейпциг».
«Бавария» пока не участвует в борьбе за игрока, но спортивный директор клуба Макс Эберль следит за ситуацией.
Сообщается, что Симонс хочет покинуть «РБ Лейпциг». Клуб намерен получить за него не менее 70 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Хави забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах. Статистику нидерландца можно найти здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sport
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