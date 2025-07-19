Инса лишили водительских прав на год за вождение в нетрезвом виде. Экс-хавбек «МЮ» также оштрафован на 5000 фунтов

Пола Инса лишили водительских прав на год.

Напомним, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » и «Интера» 28 июня врезался на Range Rover в разделительный барьер на Честер-Хай-Роуд в Нестоне, после чего был задержан за вождение в нетрезвом виде.

В пятницу экс-футболист предстал перед магистратским судом Честера, где признался, что содержание алкоголя в его крови на момент ДТП превышало допустимые нормы. Судья сказал ему: «Если вы собираетесь сесть за руль, то вам следует вообще не пить».

Инса лишили водительского удостоверения на 12 месяцев, оштрафовали на 5000 фунтов и обязали выплатить установленную законом доплату в размере 2000 фунтов и судебные издержки в размере 85 фунтов стерлингов.