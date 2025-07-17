«Зенит» подписал лучшего бомбардира женского чемпионата Сербии Матейич. Она тренировалась с «Баварией» в детстве

«Зенит» подписал футболистку «Црвены Звезды».

Петербургский клуб объявил о трансфере нападающей Нины Матейич. Она взяла 99-й номер.

В детстве Матейич тренировалась с «Баварией», но контракт не мог быть подписан до достижения совершеннолетия. В 2020 году Нина присоединилась к сербской команде «Пожаревац», где дебютировала в профессиональном футболе.

20-летняя футболистка стала лучшим бомбардиром чемпионата Сербии в прошедшем сезоне, забив 35 голов в 20 матчах.

Изображение: https://w.fc-zenit.ru/