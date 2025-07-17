«Зенит» подписал лучшего бомбардира женского чемпионата Сербии Матейич. Она тренировалась с «Баварией» в детстве
«Зенит» подписал футболистку «Црвены Звезды».
Петербургский клуб объявил о трансфере нападающей Нины Матейич. Она взяла 99-й номер.
В детстве Матейич тренировалась с «Баварией», но контракт не мог быть подписан до достижения совершеннолетия. В 2020 году Нина присоединилась к сербской команде «Пожаревац», где дебютировала в профессиональном футболе.
20-летняя футболистка стала лучшим бомбардиром чемпионата Сербии в прошедшем сезоне, забив 35 голов в 20 матчах.
Изображение: https://w.fc-zenit.ru/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
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