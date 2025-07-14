Энрике о 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» было тяжело в начале матча – они действовали очень энергично. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, но это не проблема»
Луис Энрике оценил поражение от «Челси» (0:3) в финале клубного ЧМ.
«Думаю, нам было тяжело в начале матча – соперник действовал очень энергично. Это зависит не только от физической готовности, но и от аспектов, которыми можно воспользоваться по ходу матча. Они знали лучше, как сделать это.
Поражение – это нормально, это не проблема. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, и это тоже не проблема. Ну, а нам нужно воспользоваться отдыхом, он будет очень коротким, но очень важным», – сказал тренер «ПСЖ».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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