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  • Энрике о 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» было тяжело в начале матча – они действовали очень энергично. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, но это не проблема»
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Энрике о 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» было тяжело в начале матча – они действовали очень энергично. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, но это не проблема»

Луис Энрике оценил поражение от «Челси» (0:3) в финале клубного ЧМ.

«Думаю, нам было тяжело в начале матча – соперник действовал очень энергично. Это зависит не только от физической готовности, но и от аспектов, которыми можно воспользоваться по ходу матча. Они знали лучше, как сделать это.

Поражение – это нормально, это не проблема. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, и это тоже не проблема. Ну, а нам нужно воспользоваться отдыхом, он будет очень коротким, но очень важным», – сказал тренер «ПСЖ».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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