«Рубин» подписал 27-летнего защитника Гондураса Мальдонадо. Контракт – на 4 года
«Рубин» подписал защитника Дениля Мальдонадо.
«Мальдонадо – игрок «Рубина» ⚽️⚡️.
Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Дениль Мальдонадо ✅.
Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года и будет выступать под номером 3️⃣.
Ранее защитник сборной Гондураса выступал за румынский клуб «Университатя» Крайова 🔙.
Добро пожаловать, Дениль! ❤️💚» – говорится в сообщении «Рубина».
Изображение: t.me/fcrk
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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