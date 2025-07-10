«Рубин» подписал 27-летнего защитника Гондураса Мальдонадо. Контракт – на 4 года

«Рубин» подписал защитника Дениля Мальдонадо.

«Мальдонадо – игрок «Рубина» ⚽️⚡️.

Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Дениль Мальдонадо ✅.

Футболист подписал контракт с «Рубином » сроком на 4 года и будет выступать под номером 3️⃣.

Ранее защитник сборной Гондураса выступал за румынский клуб «Университатя» Крайова 🔙.

Добро пожаловать, Дениль! ❤️💚» – говорится в сообщении «Рубина».

Изображение: t.me/fcrk