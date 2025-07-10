Маскерано о дублях Месси в 4 матчах подряд в МЛС: «Лучший игрок в истории футбола. «Интер Майами» повезло, что он у нас есть»

Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в 4 матчах подряд первым в истории МЛС .

«Конечно, Лео – особенный игрок. По мне, он лучший игрок в истории футбола. Невероятно, как он продолжает делать то, что, пожалуй, много-много лет назад мы, наверное, и не предполагали увидеть на таком уровне, верно?

Но в конечном итоге он особенный игрок, и нам повезло, что он у нас есть», – сказал тренер «Интер Майами ».

Месси вышел на 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС с 14 голами. До Серриджа из «Нэшвилла» – 2 мяча, у Лео на 6 игр меньше