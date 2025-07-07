Игнатов успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи». Экс-хавбек «Спартака» и южане подпишут контракт по схеме «2+1»

Михаил Игнатов близок к тому, чтобы стать игроком «Сочи».

Экс-полузащитник «Спартака » успешно прошел медосмотр для перехода к южанам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 25-летний игрок подпишет с «Сочи » контракт по схеме «2+1».

В 15 матчах прошлого сезона во всех турнирах за красно-белых Игнатов результативными действиями не отметился.