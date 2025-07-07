Игнатов успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи». Экс-хавбек «Спартака» и южане подпишут контракт по схеме «2+1»
Михаил Игнатов близок к тому, чтобы стать игроком «Сочи».
Экс-полузащитник «Спартака» успешно прошел медосмотр для перехода к южанам, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 25-летний игрок подпишет с «Сочи» контракт по схеме «2+1».
В 15 матчах прошлого сезона во всех турнирах за красно-белых Игнатов результативными действиями не отметился.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33429 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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