«Атлетико Б» подписал вратаря Марио де Луиса из второй команды «Реала»
«Атлетико Б» подписал вратаря Марио де Луиса из «Реал Мадрид Б».
23-летний голкипер заключил контракт с «Атлетико» до 2027 года. Он будет играть во 2-й команде под руководством Фернандо Торреса.
За «Кастилью» испанец выступал с 2022 года. В сезоне-2024/25 де Луис провел 11 матчей, пропустив 8 голов.
Футболист также был вызван в молодежную сборную Испании.
Фото: atleticodemadrid.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико»
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