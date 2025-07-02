«Атлетико Б» подписал вратаря Марио де Луиса из второй команды «Реала»

«Атлетико Б» подписал вратаря Марио де Луиса из «Реал Мадрид Б».

23-летний голкипер заключил контракт с «Атлетико » до 2027 года. Он будет играть во 2-й команде под руководством Фернандо Торреса .

За «Кастилью» испанец выступал с 2022 года. В сезоне-2024/25 де Луис провел 11 матчей, пропустив 8 голов.

Футболист также был вызван в молодежную сборную Испании .

Фото: atleticodemadrid.com