Зинченко может перейти в «Милан» за 20 млн евро. С защитником «Арсенала» идут переговоры
«Милан» работает над приобретением Александра Зинченко.
Как сообщает Corriere dello Sport, защитник «Арсенала» рассматривается как один из вариантов замены Тео Эрнандеса, согласившегося перейти в «Аль-Хилаль».
Украинец может быть приобретен за 20 млн евро. Единственная преграда – высокая зарплата 28-летнего игрока, но этот вопрос сейчас обсуждается с его агентами.
В АПЛ-2024/25 Зинченко провел 15 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
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