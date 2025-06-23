Зинченко может перейти в «Милан» за 20 млн евро. С защитником «Арсенала» идут переговоры

«Милан» работает над приобретением Александра Зинченко.

Как сообщает Corriere dello Sport, защитник «Арсенала » рассматривается как один из вариантов замены Тео Эрнандеса , согласившегося перейти в «Аль-Хилаль».

Украинец может быть приобретен за 20 млн евро. Единственная преграда – высокая зарплата 28-летнего игрока, но этот вопрос сейчас обсуждается с его агентами.

В АПЛ-2024/25 Зинченко провел 15 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .