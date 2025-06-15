Игрок «Зенита-2» Пшенников забил «Космосу» прямым ударом с углового. Это его четвертый мяч в сезоне

Евгений Пшенников забил красивый гол в LEON Второй лиге Б.

Нападающий «Зенита-2» отличился в матче против «Космоса» (4:0) в 12-м туре группы 2 турнира. На 16-й минуте Пшенников открыл счет прямым ударом с углового, это его четвертый мяч за команду в сезоне-2025.

После 12 туров Второй лиги Б «Зенит-2» возглавляет таблицу, «Космос» идет 11-м.