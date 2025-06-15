Тель подпишет с «Тоттенхэмом» контракт на 6 лет. Форвард уже договорился с лондонским клубом (Фабрицио Романо)
Матис Тель подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на 6 лет.
20-летний нападающий договорился с лондонцами об условиях соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» выкупит француза у «Баварии» за 35 миллионов евро. Мюнхенцы уже получили 10 млн за аренду форварда.
В минувшем сезоне Тель провел 13 матчей за «шпор» в АПЛ и забил 2 мяча. Сейчас он выступает за сборную Франции на Евро U-21.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
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