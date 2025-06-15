Тель подпишет с «Тоттенхэмом» контракт на 6 лет. Форвард уже договорился с лондонским клубом (Фабрицио Романо)

Матис Тель подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на 6 лет.

20-летний нападающий договорился с лондонцами об условиях соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм » выкупит француза у «Баварии» за 35 миллионов евро. Мюнхенцы уже получили 10 млн за аренду форварда.

В минувшем сезоне Тель провел 13 матчей за «шпор» в АПЛ и забил 2 мяча. Сейчас он выступает за сборную Франции на Евро U-21.