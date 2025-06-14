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  • Экс-форварда «Динамо» Н’Жи обязали выплатить 66 000 евро и проценты из-за просрочки платежа за прокат «Бентли». Футболист перестал платить после перехода в московский клуб
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Экс-форварда «Динамо» Н’Жи обязали выплатить 66 000 евро и проценты из-за просрочки платежа за прокат «Бентли». Футболист перестал платить после перехода в московский клуб

У Клинтона Н’Жи во Франции скопился долг за автомобиль.

Суд Экс-ан-Прованса весной обязал экс-нападающего «Динамо»» выплатить 66 000 евро плюс проценты за просрочку платежа за долгосрочный прокат «Бентли», сообщает L’Équipe. 

Утверждается, что игрок, ныне выступающий за румынский «Рапид», подписал договор в сентябре 2017 года на автомобиль стоимостью 320 000 евро, но прекратил выплаты в 2019 году, вскоре после перехода в московское «Динамо» из «Марселя».

После получения судебного разрешения компания-лизингодатель конфисковала автомобиль и продала его с аукциона за 125 000 евро. Как решение апелляционного суда, так и постановление судебного трибунала Марселя были вынесены в отсутствие Н’Жи и его представителя. На попытки связаться с ним он не ответил.

Отмечается, что игрок уже привлекал к себе внимание летом 2018 года, когда был остановлен по требованию дорожной полиции за езду на большой скорости по набережной Кеннеди в Марселе.

Находясь за рулем «Бентли», Клинтон Н’Жи предъявил патрулю водительские права британского образца, которые, по информации France 3, имели все признаки «грубой подделки». Однако тогда полицейские не смогли сразу проверить подлинность документа, и футболисту позволили уехать.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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