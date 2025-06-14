Игрок «Шэньчжэня» вынес из пустых ворот в матче с «Шанхаем» Слуцкого. Через 16 минут «Шэньхуа» открыл счет
Игрок «Шэньчжэня» спас команду против «Шанхай Шэньхуа».
Спортс’’ показывает матч в прямом эфире (1:1, игра продолжается), комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 12-й минуте нападающий шанхайцев Андре Луис после заброса пробил головой и перекинул вратаря, но футболист «Шэньчжэня» Ван Цяо успел вынести мяч из пустых ворот и сохранил ничейный счет.
На 28-й минуте «Шанхай» Слуцкого открыл счет: отличился Андре Луис.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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