  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игрок «Шэньчжэня» вынес из пустых ворот в матче с «Шанхаем» Слуцкого. Через 16 минут «Шэньхуа» открыл счет
Видео
1

Игрок «Шэньчжэня» вынес из пустых ворот в матче с «Шанхаем» Слуцкого. Через 16 минут «Шэньхуа» открыл счет

Игрок «Шэньчжэня» спас команду против «Шанхай Шэньхуа».

Спортс’’ показывает матч в прямом эфире (1:1, игра продолжается), комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 12-й минуте нападающий шанхайцев Андре Луис после заброса пробил головой и перекинул вратаря, но футболист «Шэньчжэня» Ван Цяо успел вынести мяч из пустых ворот и сохранил ничейный счет.

На 28-й минуте «Шанхай» Слуцкого открыл счет: отличился Андре Луис. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?9239 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЛеонид Слуцкий
logoШэньчжэнь Пэн Сити
logoвысшая лига Китай
logoВан Цяо
logoАндре Луис Агияр
logoШанхай Шэньхуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жоан Лапорта: «Барселона» и Монсеррат всегда будут вместе защищать каталонскую идентичность. «Барселона» – это больше, чем клуб»
7 минут назад
«Атлетико» может купить Робертсона. Защитник «Ливерпуля» выше Тео в шорт-листе мадридцев
28 минут назад
Фанаты «Барсы» совершили восхождение на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии в честь 125-летия клуба. Некоторые прошли 47 км
318 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступает «Шэньчжэню» – 1:2. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
1118 минут назадВидео
«Интер» намерен досрочно погасить долг по облигациям на 415 млн евро
323 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
65сегодня, 11:05
Пике хотел бы, что Ямаль взял «Золотой мяч»: «Он сейчас в «Барсе» и участвует в Kings League. Но Дембеле мне тоже нравится – буду рад, если он выиграет»
637 минут назад
Маскерано про Алонсо: «Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале»
743 минуты назад
Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-2024: «Чувствовал себя подавленным и сломленным. Я боялся заснуть и не проснуться»
7357 минут назад
Медведев против 15 клубов в РПЛ: «Хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм»
857 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Машук-КМВ» обыграл «Челябинск», «Спартак» Кострома уступил «Ленинградцу»
53 минуты назад
Пономарев о Каннаваро в ЦСКА: «Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранцах? Есть Сережа Игнашевич»
1453 минуты назад
Погба готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Монако»
5сегодня, 11:48
Юрий Семин: «Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций. РПЛ – в топ-8 лиг Европы»
9сегодня, 11:35
Президент «Бенфики» про «Реал» и Каррераса: «Были предложения, но они нам не понравились. У нас нет договоренности»
12сегодня, 11:20
Хоссейннежад из «Махачкалы» в Иране и пока не может вылететь из страны: «Он цел и здоров. Как все может быть хорошо, когда такое происходит?»
10сегодня, 10:58
«Ювентус» сохраняет интерес к Осимхену
12сегодня, 10:48
Лещенко о «Динамо»: «Карпин – один из самых продвинутых наших тренеров. Смысла в иностранцах сейчас не вижу»
11сегодня, 10:32
Сенников о Каннаваро в ЦСКА: «Не всегда суперигрок становится супертренером. В Италии и Хорватии у него не получилось – это говорит о многом»
3сегодня, 09:51
«Аль-Ахли» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 03:00
4сегодня, 08:48