Игрок «Шэньчжэня» вынес из пустых ворот в матче с «Шанхаем» Слуцкого. Через 16 минут «Шэньхуа» открыл счет

Игрок «Шэньчжэня» спас команду против «Шанхай Шэньхуа».

Спортс’’ показывает матч в прямом эфире (1:1, игра продолжается), комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 12-й минуте нападающий шанхайцев Андре Луис после заброса пробил головой и перекинул вратаря, но футболист «Шэньчжэня » Ван Цяо успел вынести мяч из пустых ворот и сохранил ничейный счет.

На 28-й минуте «Шанхай » Слуцкого открыл счет: отличился Андре Луис.