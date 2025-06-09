«Волга» досрочно вышла в Первую лигу. Команда не играла там с сезона-2022/23

«Волга» официально гарантировала повышение в Мелбет Первую лигу.

Команда обыграла «Ленинградец» в 17-м туре «Золота» LEON Второй лиги А (3:1) и теперь не опустится ниже второго места.

«Волга» досрочно вышла в Первую лигу за тур до конца соревнования и сыграет в турнире впервые с сезона-2022/23. Тогда ульяновцы заняли 18-е место, отстав от спасительных мест на семь очков.

После 17 туров «Волга» идет второй в «Золоте» Второй лиги А. В следующем матче команда Михаила Белова 14 июня примет «Кубань».