Мартин Субименди готовится пройти медосмотр перед переходом в «Арсенал».

По данным BBC Sport, все необходимые документы по переходу испанского хавбека в лондонский клуб уже подписаны, и сделка вышла на финишную прямую.

Окончательное оформление трансфера зависит от успешного прохождения медосмотра, организацией которого сейчас занимается «Арсенал».

Поскольку бумажная часть сделки уже завершена, все стороны относятся спокойно к срокам проведения медобследования, однако есть желание поскорее завершить формальности. После прохождения медосмотра 26-летний Субименди будет официально представлен в качестве игрока «Арсенала».

Сообщается, что сумма отступных за Субименди составляет 51 миллион фунтов стерлингов, и все условия платежей между «Сосьедадом » и «Арсеналом » уже согласованы.