«Арсенал» достиг соглашения с «Сосьедадом» о трансфере Субименди, все документы подписаны. Испанец пройдет медосмотр в ближайшее время
Мартин Субименди готовится пройти медосмотр перед переходом в «Арсенал».
По данным BBC Sport, все необходимые документы по переходу испанского хавбека в лондонский клуб уже подписаны, и сделка вышла на финишную прямую.
Окончательное оформление трансфера зависит от успешного прохождения медосмотра, организацией которого сейчас занимается «Арсенал».
Поскольку бумажная часть сделки уже завершена, все стороны относятся спокойно к срокам проведения медобследования, однако есть желание поскорее завершить формальности. После прохождения медосмотра 26-летний Субименди будет официально представлен в качестве игрока «Арсенала».
Сообщается, что сумма отступных за Субименди составляет 51 миллион фунтов стерлингов, и все условия платежей между «Сосьедадом» и «Арсеналом» уже согласованы.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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