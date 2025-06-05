Полузащитник сборной Узбекистана Машарипов о шансе выйти на ЧМ-2026: «Наш народ мечтал об этом много лет. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить Узбекистану праздник»

Жалолиддин Машарипов считает очень важным матч против ОАЭ.

Сборные встретятся 5 июня в 9-м туре отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно покажут матч. Прокомментируют Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе. Предматчевая студия с Лукомским и экс-футболистом сборной Узбекистана, игроком СКА Ростов Виталием Денисовым начнется в 18:20.

После восьми туров отбора Узбекистан идет 2-м в группе А и может впервые в истории выйти на чемпионат мира, ОАЭ занимает третью строчку. Для прямого попадания на турнир команде Тимура Кападзе достаточно не проиграть сегодня, в таком случае она гарантирует место в топ-2.

Машарипов сказал, что команда приложит максимум усилий для выхода на турнир.

«Наш народ мечтал об этом много лет. Мы должны сотворить историю. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить Узбекистану праздник. Мы знаем, что мы не просто так достигли этой стадии, мы должны это показать. Мы уже должны были играть на чемпионате мира. Знаем, что эта игра будет нелегкой, нам ничего не должно мешать. Завтра не должно быть никаких оправданий», – заявил полузащитник сборной Узбекистана.

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