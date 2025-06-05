Твалтвадзе и Лукомский прокомментируют матч отбора ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и ОАЭ на Спортсе’‘

Стало известно, кто прокомментирует матч между Узбекистаном и ОАЭ.

Команды встретятся 5 июня в 9-м туре отбора на ЧМ-2026, начало – в 19:00 по московскому времени. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире.

На игре будут работать Григорий Твалтвадзе и Вадим Лукомский. Предматчевая студия с Лукомским и экс-футболистом сборной Узбекистана, игроком СКА Ростов Виталием Денисовым начнется в 18:20.

Твалтвадзе представляет телеканал «Старт». В интервью Спортсу’’ в 2024-м он признавался , что комментирует корейский футбол и отборочные игры чемпионата Азии.

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