Погба о возвращении в «МЮ»: «Я был важным игроком, но внезапно оказался на скамейке. Я впал в депрессию и не осознавал этого, пока у меня не стали появляться залысины из-за стресса»

Поль Погба признался, что впал в депрессию после возвращения в «МЮ».

«В конечном итоге от этого [трансфера] выигрывали все – «Манчестер Юнайтед», adidas и я.

Я не понимал. Я был важным игроком в команде, но внезапно оказался на скамейке. Я не мог говорить, не было никакой коммуникации. Я был несчастен, а футболист не может хорошо проявлять себя, не будучи счастливым.

Я впал в депрессию, даже не осознавая этого. Потому что никто не рассказывает нам, что такое депрессия. До тех пор, пока на моей голове не начали появляться залысины. Я не понимал, что происходит. Мне сказали, что это из-за стресса», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса » и «Манчестер Юнайтед ».