«Кремонезе» вернулся в Серию А через два года после вылета, обыграв «Специю» в финале плей-офф
«Кремонезе» возвращается в Серию А спустя два года после вылета.
Команда Джованни Строппы сегодня обыграла «Специю» в ответном финальном матче плей-офф Серии Б со счетом 3:2. Первая игра завершилась вничью – 0:0.
В чемпионате «Кремонезе» занял четвертое место, набрав 61 очко в 38 играх.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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