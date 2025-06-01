Серия Б. Финал плей-офф. «Кремонезе» вышел в Серию А после победы над «Специей» – 3:2. Спортс’’ показал игру в прямом эфире
Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 25-й минуте Мануэль Де Лука вывел «Кремонезе» вперед, на 63-й Микеле Коллоколо удвоил преимущество гостей. На 79-й Де Лука забил третий гол команды. На 84-й Франческо Эспозито отыграл один мяч, уже через минуту Лука Виньяли сократил разницу до одного гола.
«Кремонезе» сыграет в Серии А впервые с сезона-2022/23: два года назад команда заняла 19-е место и вылетела напрямую в Серию Б.
По итогам регулярного этапа второго дивизиона Италии в сезоне-2024/25 команда финишировала на четвертой строчке, соперник занял третье место. «Кремонезе» и «Специя» присоединились к плей-офф на стадии полуфиналов, «Кремонезе» в двух матчах прошел «Юве Стабию» (4:2), «Специя» разгромила «Катандзаро» (4:1).
Счет первого матча: 0:0.
Финал плей-офф за выход в Серию А
Второй матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.