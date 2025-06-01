Серия Б. Финал плей-офф. «Кремонезе» вышел в Серию А после победы над «Специей» – 3:2. Спортс’’ показал игру в прямом эфире

«Специя» проиграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф Серии Б (2:3).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 25-й минуте Мануэль Де Лука вывел «Кремонезе» вперед, на 63-й Микеле Коллоколо удвоил преимущество гостей. На 79-й Де Лука забил третий гол команды. На 84-й Франческо Эспозито отыграл один мяч, уже через минуту Лука Виньяли сократил разницу до одного гола.

«Кремонезе» сыграет в Серии А впервые с сезона-2022/23: два года назад команда заняла 19-е место и вылетела напрямую в Серию Б.

По итогам регулярного этапа второго дивизиона Италии в сезоне-2024/25 команда финишировала на четвертой строчке, соперник занял третье место. «Кремонезе» и «Специя» присоединились к плей-офф на стадии полуфиналов, «Кремонезе» в двух матчах прошел «Юве Стабию» (4:2), «Специя» разгромила «Катандзаро» (4:1).

Счет первого матча : 0:0.

Финал плей-офф за выход в Серию А

Второй матч

Серия B. Плей-офф - Финал 1 июня 18:30, Альберто Пикко Специя Завершен 2 - 3 Кремонезе Матч окончен 90’ +9’ Насти Реца 90’ +8’ 90’ +6’ Юнсен Виньяли 90’ +4’ 90’ +3’ Барбьери Бьянкетти 90’ +2’ Де Лука Насти Виньяли

85’ Эспозито

83’ 81’ Валоти 80’ Васкес Валоти 79’ Де Лука

Матею Виньяли 78’ Элиа Реца 77’ 73’ Вандепютте Джелли 73’ Кастаньетти Пикель Ди Серио Лападула 68’ 66’ Вандепютте Надь Кассата 64’ Бандинелли Куда 64’ 62’ Коллоколо

2 тайм Перерыв 41’ Барбьери 36’ Васкес 25’ Де Лука

Эспозито 21’ Специя Гори, Матею, Христов, Висьневски, Аурелио, Бандинелли, Эспозито, Надь, Элиа, Эспозито, Ди Серио, Чичисола, Феррер, Реца, Виньяли, Бенвенуто, Джорджески, Кассата, Канделари, Куда, Лападула, Фальчинелли, Чолак Запасные: Чичисола, Джорджески, Куда, Фальчинелли, Реца, Лападула, Чолак, Кассата, Канделари, Феррер, Виньяли, Бенвенуто 1 тайм Кремонезе: Фулиньяти, Ацци, Коллоколо, Чеккерини, Фолино, Барбьери, Вандепютте, Кастаньетти, Васкес, Юнсен, Де Лука, Драго, Тоннандер, Бьянкетти, Антов, Моретти, Пикель, Валоти, Джелли, Маер, Дзанимаккья, Бонаццоли, Насти Запасные: Чичисола, Джорджески, Куда, Фальчинелли, Реца, Лападула, Чолак, Кассата, Канделари, Феррер, Виньяли, Бенвенуто

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Таблица Серии Б

Статистика Серии Б