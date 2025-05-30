«Брентфорд» не продал Флеккена «Байеру» за 9 млн евро и хочет за вратаря около 13 млн

«Брентфорд» не принял предложение «Байера» по Марку Флеккену.

Как утверждает The Athletic, леверкузенцы попытались купить голкипера за 9 млн евро, но получили отказ. Английский клуб хочет получить ближе к 13 млн евро, а также найти нидерландцу замену до того, как тот уйдет. Переговоры продолжатся.

Сообщалось, что «Брентфорд » заинтересован в трансфере вратаря «Ливерпуля » Куивина Келлехера .

Флеккен провел в АПЛ два сезона. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .