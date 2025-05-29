Джоб Беллингем отказал «Айнтрахту». Хавбек «Сандерленда» интересен «Боруссии» Дортмунд
Джоб Беллингем не перейдет в «Айнтрахт».
По информации Frankfurter Rundschau, полузащитник «Сандерленда» вместе с родителями посетил расположение франкфуртского клуба и пообщаля с гендиректором Маркусом Креше. Однако в итоге младший брат Джуда Беллингема отклонил предложение «Айнтрахта».
Ранее сообщалось, что в подписании Джоба Беллингема также заинтересована дортмундская «Боруссия».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Frankfurter Rundschau
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