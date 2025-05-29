Джоб Беллингем отказал «Айнтрахту». Хавбек «Сандерленда» интересен «Боруссии» Дортмунд

Джоб Беллингем не перейдет в «Айнтрахт».

По информации Frankfurter Rundschau, полузащитник «Сандерленда » вместе с родителями посетил расположение франкфуртского клуба и пообщаля с гендиректором Маркусом Креше . Однако в итоге младший брат Джуда Беллингема отклонил предложение «Айнтрахта ».

Ранее сообщалось , что в подписании Джоба Беллингема также заинтересована дортмундская «Боруссия ».