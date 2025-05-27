«Челси», «Ноттингем», «Брентфорд» и еще 30 клубов Великобритании подозревают в махинациях с грантами на научную деятельность. С 2019 года присвоено 17,4 млн фунтов (The Times)

Несколько клубов АПЛ подозревают в налоговых махинациях.

По данным The Times, Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) ведет расследование в отношении 33 спортивных клубов в связи с подозрениями в налоговых махинациях. Среди подозреваемых упоминаются «Челси», «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд ».

Сообщается, что HMRC обнаружила, что клубы могли пользоваться налоговой схемой, чтобы неправомерно подавать заявки на гранты, предназначенные для поддержки исследований и разработок в области науки и техники.

Согласно правилам, на получение гранта могли претендовать организации, добившиеся или работающие над достижением прорыва в области науки и технологий. Однако, по данным управления, с 2019 года таким образом спортивные организации присвоили 17,4 млн фунтов из государственного бюджета.

Утверждается, что «Челси » в период с 2020 по 2024 год предположительно получил от налогового органа около 3 миллионов фунтов, включая выплаты за научно-исследовательскую деятельность. «Ноттингем Форест » получил 607 000 фунтов в сезоне-2021/22, а «Фулхэм » – 758 000 фунтов в период с 2019 по 2024 год.

Также сообщается, что некоторые клубы пользовались для махинаций услугами сторонних компаний. В частности, фигурирующий в расследовании шотландский «Данди Юнайтед » подал заявку на грант с помощью консалтинговой фирмы ZLX, специализирующейся на налоговых вычетах.