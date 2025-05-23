ЦСКА и «Рубину» интересен защитник сборной Египта Абдельмагид. Казанцы готовы заплатить 600 000 евро, «Замалек» хочет 1,5 млн (Legalbet)

Два клуба Мир РПЛ интересуются защитником Хоссамом Абдельмагидом.

Legalbet сообщает, что на 24-летнего футболиста сборной Египта претендуют ЦСКА и «Рубин ».

«Замалек » хочет выручить полтора миллиона евро, казанцы готовы заплатить около 600 тысяч.

Также отмечается, что ЦСКА обсуждает цену с египетским клубом и отправлял скаутов на матчи защитника.

В сезоне-2024/25 на счету Абдельмагида 22 игры в высшей лиге и один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .