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  • ЦСКА и «Рубину» интересен защитник сборной Египта Абдельмагид. Казанцы готовы заплатить 600 000 евро, «Замалек» хочет 1,5 млн (Legalbet)
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ЦСКА и «Рубину» интересен защитник сборной Египта Абдельмагид. Казанцы готовы заплатить 600 000 евро, «Замалек» хочет 1,5 млн (Legalbet)

Два клуба Мир РПЛ интересуются защитником Хоссамом Абдельмагидом.

Legalbet сообщает, что на 24-летнего футболиста сборной Египта претендуют ЦСКА и «Рубин».

«Замалек» хочет выручить полтора миллиона евро, казанцы готовы заплатить около 600 тысяч.

Также отмечается, что ЦСКА обсуждает цену с египетским клубом и отправлял скаутов на матчи защитника.

В сезоне-2024/25 на счету Абдельмагида 22 игры в высшей лиге и один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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