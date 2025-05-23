ЦСКА и «Рубину» интересен защитник сборной Египта Абдельмагид. Казанцы готовы заплатить 600 000 евро, «Замалек» хочет 1,5 млн (Legalbet)
Два клуба Мир РПЛ интересуются защитником Хоссамом Абдельмагидом.
Legalbet сообщает, что на 24-летнего футболиста сборной Египта претендуют ЦСКА и «Рубин».
«Замалек» хочет выручить полтора миллиона евро, казанцы готовы заплатить около 600 тысяч.
Также отмечается, что ЦСКА обсуждает цену с египетским клубом и отправлял скаутов на матчи защитника.
В сезоне-2024/25 на счету Абдельмагида 22 игры в высшей лиге и один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости